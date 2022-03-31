Bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir depoya operasyon düzenledi.

Depo ve bu kişilere ait 3 araçta yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 637 bin 500 adet sigara, 1,5 milyon adet makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araç sürücülerinden N.K. ve K.K. ile depo sahibi Ö.H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.