Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
T.K. idaresindeki kamyon, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda R.O. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Polis Trafik Kazası
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