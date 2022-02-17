Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Selimiye Camii ile tarihi Tunca ve Meriç köprüleri sis bulutu altında kaldı
Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Tunca ve Meriç nehirleri çevresinde etkisini gösterdi.
Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, sis bulutu altında gözden kayboldu.
Tunca ve Meriç köprüleri sisle kaplanırken, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Etiketler: Edirne Meteoroloji
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