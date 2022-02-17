Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli Y.M. (19) Yalova'nın Altınova ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????
Etiketler: Kocaeli Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 10:16
- 10:15
- 10:07
- 10:16
- 10:01
Sıradaki Haber
Ayancık polisinden eş zamanlı denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz