Kar yağacak mı? Hangi illerde kar bekleniyor?
25 ile kar yağışı geri geliyor, pazar gününe kadar sürecek. İşte cuma ve cumartesi günleri kar yağışının beklendiği iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, İç Anadolu`da ve kıyı kesimlerde cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor.
Kar yağışı cumartesi gününden itibaren Doğu Anadolu`da etkisini artıracak. Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu`da da yağmur bekleniyor.
Yağışlar pazar günü yurdu terk edecek. 25 ilde ise cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Afyonkarahisar
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Aksaray
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Cumartesi - Kar yağışlı
Ankara
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Bayburt
Cumartesi - Kar yağışlı
Bitlis
Cuma - Kar yağışlı
Bolu
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Çankırı
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Erzincan
Cumartesi - Karla karışık yağmurlu
Erzurum
Cumartesi - Hafif kar yağışlı
Eskişehir
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Gümüşhane
Cumartesi - Kar yağışlı
Cumartesi - Kar yağışlı
Hakkari
Cuma ve cumartesi - Hafif kar yağışlı
Karabük
Cumartesi - Karla karışık yağmurlu
Karaman
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Cumartesi - Kar yağışlı
Kastamonu
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Cumartesi - Hafif kar yağışlı
Kayseri
Cumartesi - Kar yağışlı
Kırşehir
Cuma ve cumartesi - Karla karışık yağmurlu
Konya
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Kütahya
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Muş
Cuma - Hafif kar yağışlı
Nevşehir
Cumartesi - Kar yağışlı
Niğde
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Cumartesi - Kar yağışlı
Sivas
Cuma ve cumartesi - Kar yağışlı
Uşak
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Yozgat
Cuma - Karla karışık yağmurlu
Cumartesi - Kar yağışlı
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