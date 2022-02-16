Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, İç Anadolu`da ve kıyı kesimlerde cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kar yağışı cumartesi gününden itibaren Doğu Anadolu`da etkisini artıracak. Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu`da da yağmur bekleniyor.

Yağışlar pazar günü yurdu terk edecek. 25 ilde ise cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Afyonkarahisar

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Aksaray

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Cumartesi - Kar yağışlı

Ankara

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Bayburt

Cumartesi - Kar yağışlı

Bitlis

Cuma - Kar yağışlı

Bolu

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Çankırı

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Erzincan

Cumartesi - Karla karışık yağmurlu

Erzurum

Cumartesi - Hafif kar yağışlı

Eskişehir

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Gümüşhane

Cumartesi - Kar yağışlı

Cuma - Karla karışık yağmurlu



Cumartesi - Kar yağışlı

Hakkari

Cuma ve cumartesi - Hafif kar yağışlı

Karabük

Cumartesi - Karla karışık yağmurlu

Karaman

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Cumartesi - Kar yağışlı

Kastamonu

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Cumartesi - Hafif kar yağışlı

Kayseri

Cumartesi - Kar yağışlı

Kırşehir

Cuma ve cumartesi - Karla karışık yağmurlu

Konya

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Kütahya

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Muş

Cuma - Hafif kar yağışlı

Nevşehir

Cumartesi - Kar yağışlı

Niğde

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Cumartesi - Kar yağışlı

Sivas

Cuma ve cumartesi - Kar yağışlı

Uşak

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Yozgat

Cuma - Karla karışık yağmurlu

Cumartesi - Kar yağışlı