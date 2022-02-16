Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık"

Türkiye bugün enerji konusunda elektrik yokluğunu değil fiyatı tartışabiliyorsa 32 bin megavattan 100 bin megavata çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 1808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir, bu sadece bize ait bir durum değil.

"Türkiye, Avrupa'da en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3'üncü ülkedir"

Türkiye, Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülkedir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/lHzPYfl2IV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

'Elektrik tarifeleri vatandaşlarımız ve esnafımız lehine yeniden düzenlenecek'

Tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz kabine toplantısında 150 kilovattan 210 kilovata çıkartarak nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bu kabine toplantısında da vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni kararlar aldık. Bugüne kadar hep olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, derdine derman oluyoruz. Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Vatandaşlarımız ve esnafımız lehine olarak yeniden düzenlenecek. Dernek, vakıf ve cemevleri konut statüsüne alınacak. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.