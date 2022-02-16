KYK yemek yardımı ne kadar? 2022 KYK beslenme yardımı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 4 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yurtlarda kalan gençlere verilen beslenme yardımı 750 liraya çıkarıldı
Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Üniversite öğrencilerimizi muhtemel artışlara karşı koruyoruz.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık üçte birlik artışla 750 liraya yükseltiyoruz. https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/7X0xyxyuDI
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