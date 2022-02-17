Erzurum'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayazı, Tekman, Köprüköy ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek," "terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarına karıştıkları tespit edilen B.K., R.K., M.A., F.Ö., N.Y., R.Ö., E.Y. ve F.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yasaklanan yayınlar ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, kaleşnikof marka otomatik silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler, hakkında toplatma kararı olan yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.