Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV düzenlemesinin ardından yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başladığını aktaran Büyükkılıç, "Üniversite öğrencilerimiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik aldığımız yüzde 50 destek kararımızın ardından tüm abonelerimize yönelik su tüketim bedelindeki KDV oranını da yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.