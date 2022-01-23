Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Ankara ve çevre illerde, geçen yıldan beri meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 389 kamera görüntüsü inceledi.

Üç aylık teknik takip sonucunda, üçlü veya dörtlü gruplar halinde örgütlü olarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi.

Kırıkkale'deki 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 110 personel görev aldı.

Aramalarda 2 pompalı tüfek, çeşitli ziynet eşyaları ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden S.V.'nin 104, Z.O.'nun 94, F.G.'nin 72, E.G.'nin 58, G.O.'nun 41 ve Ç.E.'nin 30 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.