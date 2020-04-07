Hüseyin Kahya Mahallesi'nde oturan Haydar Tunalı, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mahir Doğanay ve Mehmet Dolapcı, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Cemal Polat ve Kırıkköy Mahallesi'nde ikamet eden Osman Karaca, Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olmak istediklerini bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerine giderek bağışları teslim aldı. Daha sonra da banka dekontlarını vatandaşlara ulaştırdı.

Emeklilerden 64 yaşındaki Haydar Tunalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya çam sakızı çoban armağanı kendilerinin de katkıda bulunduklarını söyledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için böyle bir şey yaptıklarını aktaran Tunalı, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara yüzde 99 uymaya çalışıyorum. Zaten böbrek hastası eşim var. Bu nedenle de bütün kurallara uymaya çalışıyoruz." dedi.

Emekli Mahir Doğanay (83) da böyle bir memleket ve idareciler olduğu sürece halkın sırtının yere gelmediğini söyleyerek, şunları belirtti:

"Allah her şeyi defeder inşallah. Bunları da atlatacağız, bu sıkıntılar da geçecek ama gayret ve çabayla geçecek. Çok şükür devletimiz güçlü. Birçok devletten daha güçlüyüz. Allah'a binlerce şükür. Hele hele idarecilerimizden Allah kat kat razı olsun. Polisimizden, jandarmamızdan ve en alt tabakaya kadar Allah razı olsun. Paralar, ihtiyaçlarımız ayağımıza kadar geliyor. Bunlardan daha güzel nimet ne olacak."

Emekli Mehmet Dolapcı (67) ise "Vatandaşlar olarak Cumhurbaşkanımıza, devletimize, milletimize birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe sarılmış durumdayız. Ülkemizde maskeye varıncaya kadar evlerimize geliyor. Biz bu devletimize ne yapsak azdır. Evimizle, barkımızla, her şeyimizle canımız, devletimize ve ülkemize fedadır." ifadelerini kullandı.