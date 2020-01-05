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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı05 Ocak 2020 Pazar 11:27 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 11:27
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Osman Bartu (36) idaresindeki 38 ACC 561 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile Miyase (26) ve Belinay Yılmaz (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA