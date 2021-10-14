Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Servet D. idaresindeki 71 AG 077 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Kimeski Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan oğlu Ömer D. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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