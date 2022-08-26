Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
Kırıkkale'de çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Zafer Caddesi'nde İ.D. ile V.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tüfekle V.İ'ye ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan V.İ, olay yerinden geçen taksiyle Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kırıkkale
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