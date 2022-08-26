İddiaya göre, Zafer Caddesi'nde İ.D. ile V.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tüfekle V.İ'ye ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan V.İ, olay yerinden geçen taksiyle Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.