Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Etiler Mahallesi'nde yaşayan Y.P, 112 Acil Çağrı Merkezine, kangal cinsi köpeğinin evinin önünden çalındığını bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, failin 56 yaşındaki H.M, olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan H.M'nin, jandarmadaki ifadesinde, köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Kangal cinsi köpek, jandarma ekiplerince sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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