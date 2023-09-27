Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.09.2023 17:30

Kırıkkale'de bir şüpheli Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini sökerken yakalandı

Kırıkkale'de Kızılırmak kıyısında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sökerken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir şüpheli Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini sökerken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Hasandede köyü Kızılırmak kenarındaki ağaçlık alanda kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli İ.B'nin bölgeye geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı yetiştirdiği kenevirleri söktüğü sırada suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan incelemede, 6 kilo 480 gram uyuşturucu ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
DSÖ: Mevcut COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor
18:09
Bisikletli Güzelgün'e çarparak ölümüne neden sürücü teslim oldu
18:05
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
17:48
Devlet korumasında yetişen 1017 genç kamudaki kadrolara atandı
17:47
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
17:35
Zoom Ödülleri'nde en çok ödül TRT’nin oldu
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
Azerbaycanlı pilotlar 'har-ı bülbül'le şehitlerini andı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ