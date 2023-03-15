Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 16 dilenciye para cezası verildi
Kırıkkale Belediyesi zabıta ekiplerince, kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerde 16 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son günlerde dilencilik faaliyetlerinin artması üzerine zabıta ekiplerince çalışma başlatıldı.
Zabıta ekipleri tarafından merkezi noktalar ile cami önlerinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik denetimlerde, 9'u il dışından geldiği belirlenen toplam 16 dilenci yakalandı.
Üzerinde bulunan paralara el konulan 16 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Kırıkkale
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