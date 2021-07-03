Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde, sağlıkçılara ve 50 üstü vatandaşlara üçüncü doz aşıları yapılıyor.

Üçüncü doz aşısını yaptıran Başhekim Op. Dr. Yusuf Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sırası gelen bütün vatandaşları aşıya davet etti.

Bu sürecin aşı olarak atlatılacağını ve başka bir tedavinin olmadığını vurgulayan Albayrak, "Tüm vatandaşları kimseye kulak asmadan, olumsuz sözlere itibar etmeden aşı olmaya davet ediyoruz. Sağlık personeli ve 50 yaş üzerine aşılamamız başladı. Şu anda en riskli gruplar bu kişilerimiz. Bunda da Bakanlığımız tercih haklarını serbest bıraktı. İster BionTech, ister Sinovac olabilirler." diye konuştu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Selma Demir de "Bize bu imkanı sağladığı için öncelikle Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Şu anda salgının geldiği koşulları düşünürsek, özellikle 50 yaş üzeri ve sağlık personelinin üçüncü doz aşıyı mutlaka yaptırması lazım. " dedi.

Nevşehir Devlet Hastanesinde de sağlıkçılar ve 50 yaş üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı.

Hastanenin aşılama servisine gelen sağlık personeli ve vatandaşların üçüncü doz aşıları yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, birinci ve ikinci doz aşı uygulamasının yanı sıra sistemden onay verilen kategoridekilere de üçüncü doz aşılamanın yapıldığını belirtti.

Hastanelerde saat 24.00'e kadar aşılama çalışmasının yapıldığını aktaran Ünlübay, şunları kaydetti:

"Vatandaşların tercihleri doğrultusunda Sinovac ve BionTech aşılarını uyguluyoruz. Salgınla mücadele sürecinde başarıya ulaşmak için aşı önemli bir faktör. Nevşehir'de vatandaşlarımızın aşılarının yapılması için il merkezi ve ilçelerimizde çeşitli noktalarda oluşturulan stantlar ile hastanelerimizde aşı çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Normalleşme döneminde rehavete kapılmadan maske, mesafe, hijyen kurallarının ihmal edilmemesini tavsiye ediyoruz."