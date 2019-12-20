İçişleri Bakanlığından yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonlarının kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.

Şırnak’ta başlatılan Kıran-9 Cudi Dağı operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, Hakkari’de başlatılan Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonuna JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişler Bakanlığınca aynı anda 2 kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla “Kıran” operasyonları başlatıldı.

Şırnak’ta “Kıran-9 Cudi Dağı

Şırnak’ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca “Kıran-9 Cudi Dağı” Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.

Hakkari ‘de “Kıran-10 Kazan Vadisi” Operasyonu

Hakkari’de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca “Kıran-10 Kazan Vadisi” Operasyonu başlatıldı.

Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel, 48 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber