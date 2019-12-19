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MSB: Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı19 Aralık 2019 Perşembe 16:03 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 16:04
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köylerindeki Suriyelilerle paylaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı." denildi.
Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı, AA