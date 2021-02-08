Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Kiralara en fazla yüzde 12,53 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

En çok mandalinanın fiyatı arttı

Fiyatı en çok artan ürün mandalina oldu. Mandalinayı otoban geçiş ücreti ve salatalık izledi. Fiyatı en fazla azalan ürün ise karnabahar olarak açıklandı. Domates ve ıspanak da fiyatı düşen ürünler arasında.