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Güncel
AA 11.07.2024 20:05

'Kira artışı' tartışması 2 kişinin ölümüyle sonlandı

Rize'de, 'kira artışı' nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Kira artışı' tartışması 2 kişinin ölümüyle sonlandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 25 Temmuz 2023'te "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı bıçaklanarak öldürülmüştü.

Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Mücahit K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar S.Ç., M.E.K. ve S.M.K'nın avukatı Şahin Kukoğlu ile diğer avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

"Savunma içgüdüsüyle hareket ettim"

Sanık Mücahit K, kesinlikle öldürmek amacıyla hareket etmediğini, ilk saldırının kendisine yapıldığını, yaşanan olaylardan pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Mücahit K'ya Halil İbrahim Ak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sedat Semavi Sarı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, Miraç Bakırcı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, "birden fazla kişiyi silahla tehdit" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 34 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Heyet, sanıklar M.E.K. ve S.Ç'nin "kasten yaralama" suçundan 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet, S.M.K'yı kasten yaralama suçundan 75 gün adli para cezasıyla cezalandırarak hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

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