"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Hakkari'de kapılarını açtı.

Bulvar Caddesi'nde kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

"Ülkemizin tüm şehirlerine gitmeyi hedefliyoruz"

Mobil müze organizasyonu sorumlusu Necmi Can Akyıldız, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

Dört aydır faaliyet yürüttüklerini anlatan Akyıldız, "Vitrinler, askerlerimizin ekipmanları, düşman askerlerinin ekipmanları, deniz cephesi, kara cephesi ve askerimizin mektuplarında oluşmakta. Müzemiz bundan önce Yüksekova ilçesindeydi. Müzeye ilgi bugün yoğundu. Buradan Şırnak'a hareket edeceğiz" dedi.