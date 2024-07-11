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Güncel
AA 11.07.2024 18:24

İstanbul'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

İstanbul Pendik'te, silahla rastgele ateş açılması sonucu bir kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 zanlı yakalandı
[Fotograf: İHA]

2 Temmuz'da Velibaba Mahallesi'nde arkadaşıyla yürüyen 17 yaşındaki A.Y'nin bir araçtan silahla rastgele ateş açılması sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

İlk incelemede tanık beyanlarına göre ateş edilen aracın beyaz renkli olduğunun belirlenmesi üzerine sürücüsü E.K, 4 Temmuz'da yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Beyaz değil lacivert araçtan ateş edilmiş

Emniyet birimlerinin çalışmalarını derinleştirmesi sonucu beyaz değil lacivert renkli araçtan silahla ateş edildiği belirlendi. Kamera çalışmalarında lacivert renkli aracın yolcu koltuğunda oturan kişilerin elinde silah olduğu görüldü.

İstanbul'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, lacivert aracın sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. isimli şahıslar ile olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısların 4'ü de işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş, daha önce yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan E.K. isimli şahıs ise olayın aydınlatılarak gerçek şüphelilerin yakalanması sonucu adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

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