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Güncel
AA 11.07.2024 17:18

Depremzede öğrenciler "İyilik Şefleri Kampı"nda buluştu

Türk Kızılay tarafından birincisi düzenlenen "İyilik Şefleri Kampı"nda, gastronomi alanında eğitim gören depremzede lise öğrencileri bir araya geldi.

Depremzede öğrenciler "İyilik Şefleri Kampı"nda buluştu
[Fotograf: AA]

Kızılay'ın Heybeliada'daki gençlik kampında gerçekleştirilen etkinliğe, deprem bölgesinden 80 lise öğrencisi katıldı. Kampın konuğuysa şef Danilo Zanna oldu.

Gençler, mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldukları Zanna ile kampa özel menü hazırladı, makarna çeşitleri ve aşamalarını deneyimledi.

Danilo Zanna öğrencilere, mesleklerini hayattaki tutkuları haline getirmeleri gerektiğini ve böyle gelişebileceklerini belirterek, kampta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Depremzede öğrenciler "İyilik Şefleri Kampı"nda buluştu

Hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenen kampta, katılımcılar yaratıcı yemek tasarımı, beslenme hizmetleri draması ve kampa özel menü başlıklarında yemekler hazırladı.

Öğrenciler, kampta yaratıcı ve sanatsal yönlerini geliştirebilecekleri, kültürel miraslarını tanıyabilecekleri ve spor aktiviteleriyle fiziksel sağlıklarını koruyabilecekleri çeşitli etkinliklere de katıldı.

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