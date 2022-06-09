Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi.

Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.