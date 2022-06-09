Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı sınırı TBMM'de kabul edildi...
Kira artışını sınırlandıran önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme meclisten geçti. Kira artış oranı düzenlemesi 1 yıl geçerli olacak?
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi.
Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.
1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.
Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.
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