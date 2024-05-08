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Güncel
AA 08.05.2024 12:38

Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 25 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak farklı tarihlerde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 21 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 071 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 124 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

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