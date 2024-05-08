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Güncel
AA 08.05.2024 12:35

Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yardım ve destekleri anlatıldı

Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yardım ve destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yardım ve destekleri anlatıldı
[TRT HABER (arşiv)]

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Bolu ve ilçe belediyelerin yetkilileri ile İl Özel İdaresi yetkilileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, katılımcılara, Bakanlık tarafından sağlanan alt ve üstyapı destekleri, kültürel etkinliklere verilen yardımlar, tarihi dokunun korunması için sokak sağlıklaştırma ve tescilli evlere mali yardım konuları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hakkında bilgi verdi.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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