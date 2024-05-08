Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.05.2024 12:31

Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını açıkladı

Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı
[Fotograf: AA]

Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 30 liraya, kilometre başına ücretin 35 liraya, bekleme ücreti saatinin 210 liraya ve indi-bindi ücretinin 140 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün şunları söyledi:

"Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor
15:42
Rusya: Refah'ta uluslararası insancıl hukuka uyulması gerekiyor
15:28
İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah'ın orta kesimindeki binaları hedef aldı
15:23
Afrika Birliği, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
15:17
ALES sonuçları açıklandı
15:12
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor
Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ