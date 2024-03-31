Açık 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.03.2024 14:03

Kilis'te yatalak hasta oy kullanmaya sedyeyle gitti

Kilis'te yatalak hasta Seyfettin Gülsüm, ambulansla götürüldüğü okulda sedyede oyunu kullandı.

Kilis'te yatalak hasta oy kullanmaya sedyeyle gitti

Gülsüm, Mıhali Mahallesi'ndeki evinden ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

İnönü İlkokulu'na getirilen Gülsüm, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı.

Gülsüm, daha sonra perdenin arkasında seçim görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Seyfettin Gülsüm'ün oğlu Mehmet Gülsüm, babasının 12 yıldır evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Gülsüm, "Babamın bacağı ampute. 112 ekiplerini aradık, sağlık ekipleri hemen geldi. Evimizden aldılar ve oy kullanacağı sandığa getirdik burada oyunu kullandı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Yalova’da 104 çiftçiye 300 kilo çalı fasulye tohumu dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Oy vermeye papağanıyla gitti
15:24
Dağ: Çıkacak sonuçla İzmir'de hiç kimse kaybetmeyecek
15:15
Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
15:04
Destici: Cumhur'un, birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum
15:14
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu Ankara'da kullandı
15:02
Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
FOTO FOKUS
Kazakistan’da sel: Binlerce kişi helikopterle tahliye edildi
Kazakistan’da sel: Binlerce kişi helikopterle tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ