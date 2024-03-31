Kilis'te yatalak hasta oy kullanmaya sedyeyle gitti

Gülsüm, Mıhali Mahallesi'ndeki evinden ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

İnönü İlkokulu'na getirilen Gülsüm, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı.

Gülsüm, daha sonra perdenin arkasında seçim görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Seyfettin Gülsüm'ün oğlu Mehmet Gülsüm, babasının 12 yıldır evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Gülsüm, "Babamın bacağı ampute. 112 ekiplerini aradık, sağlık ekipleri hemen geldi. Evimizden aldılar ve oy kullanacağı sandığa getirdik burada oyunu kullandı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.