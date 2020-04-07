Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu H.H, İ.İ. ve A.S'nin içerisinde bulunduğu aracı kent çıkışında durdurdu.

Aramada, 16 kilo 445 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, Suriye uyruklu Z.M. ile E.Ç. ve M.Ç'nin içerisinde bulunduğu araçta yaptığı aramada ise 75 kilo 35 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.H, İ.İ, A.S. ve Z.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.Ç. savcılık kararıyla, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.