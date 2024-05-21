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Güncel
AA 21.05.2024 12:28

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen ev ile eklentilerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda, 1462 uyuşturucu hap hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 23 kök Hint keneviri ile bir miktar kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

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