Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile düzenlediği basın toplantısında, hem emniyetin hem jandarmanın uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Soytürk, 25 ve 27 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 2 uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve tutuklandığını, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda "236 kilogram captagon tozu, 5 kilo 608 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram takoz esrar, 215 litre kimyasal madde, 44 bin 574 captagon, kaleşnikof piyade tüfeği, tabanca ile bunlara ait fişeklerin" ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Soytürk, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü "En İyi Narkotik Polis Annedir Projesi" ile Kilis'te yaklaşık 5 bin 274 kadına ulaşıldığını anlatan Soytürk, hem önleyici tedbirler aldıklarını hem de suç işlendiği zaman faillerinin yakalanarak adliyeye teslim edildiğini söyledi.