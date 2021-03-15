Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 tabanca ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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