Derneğin Bölge Başkanı İsmet Gümüş, gazetecilere, derneğe bağışlanan gelir getirici zeytin ve Antep fıstığı ağaçlarını vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Dikilen fidanların kısa bir süre içerisinde ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Gümüş, vatandaşların bu durumdan memnun olduğunu aktardı.

Gümüş, yoğun bir talebin olduğunu dile getirerek, "Kilis'e bu güne kadar köylümüze 23 bin zeytin fidanı dağıttık. Köylülerimiz çok memnun. Hatta dikmeyi düşünmeyen arkadaşlarımız bile zeytin dikmeye başladılar. Bunun yanında bölgede Antep fıstığı olduğu için fıstık talebi geldi. 30 bin Antep fıstığı fidanımızı şimdilik dağıttık. İnşallah bu devam edecek. Taleplere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden çiftçi Zekeriya Güneş de ücretsiz verilen 450 zeytin fidanını toprakla buluşturduğunu ifade etti.