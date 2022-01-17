Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çevrede yaptıkları çalışmada şüphelinin H.D. olduğunu belirledi.
Şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 88 parça malzeme ele geçirildi.
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