Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf:AA]
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın etkisiyle Dulkadiroğlu ilçesindeki Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısı devrildi.
Uçan çatı parçaları kazı alanının üzerine düştü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Fırtına
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