Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yük treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Makinist A.Y. idaresinde Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya giden yük treni, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde yaya olarak geçen Gizem Yılmaz'a (21) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gizem Yılmaz'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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