Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kablo hırsızlığı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te internet kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kurumun internet kablolarının kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheliden biri, operasyonla gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
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