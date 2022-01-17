Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kurumun internet kablolarının kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheliden biri, operasyonla gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.