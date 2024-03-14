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Güncel
AA 14.03.2024 14:29

Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime devam ediyor

Taze sarımsak ve soğan hasadı yapan işçiler, sabah saatlerinde başladıkları çalışmayı ikindi vakitlerinde bırakıyor.

Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime devam ediyor
[Fotograf: AA]

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, sezon ürünlerinin hasadını yaptıklarını söyledi.

Ramazanda da üretimin devam ettiğini vurgulayan Canarslan, "Yeşil soğan ve sarımsakları topluyor, temizliyor daha sonra havuzlarda yıkayarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünleri sebze haline göndererek halkımıza ulaşmasını sağlıyoruz " dedi.

Canarslan, ramazanda zor olsa da üretime katkı sunmak zorunda olduklarını ifade ederek, yoğun çalışmalarına rağmen dini vecibelerinden de vazgeçmediklerini aktardı.

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