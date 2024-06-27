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Güncel
DHA 27.06.2024 09:53

Kilis'te, silah operasyonu: 1 gözaltı

Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te, silah operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı iddiasıyla M.K.'yi takibe aldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonunda silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin Atatürk Mahallesindeki adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreste; 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 9 tabanca namlusu, 1 tabanca tetik tertibatı, 4 fişek, 1 av tüfeği gövdesi, 80 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kilis Jandarma Genel Komutanlığı
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