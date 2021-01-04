Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te düzenlenen operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A, M.Ş. ve Z.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Haberler
- 12:26
- 12:21
- 12:18
- 12:07
- 12:12
Sıradaki Haber
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz