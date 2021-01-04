Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 17,06 gram esrar, 12,30 gram eroin, 2,19 gram metamfetamin, iki uyuşturucu hap, 200 paket kaçak sigara ve 48 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.