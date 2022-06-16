İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma ile ilgili şiirler okundu.

Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, jandarma teşkilatının yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Son yılarda hem teknoloji hem de personel bakımından çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Soytürk, Kilis'te de jandarmanın önemli hizmetler yaptığını kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit de jandarmanın başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Jandarmanın milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasındaki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını aktaran Akşit, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek, daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız." dedi.

Bomba arama ve narkotik köpeğiyle gösteri yapılan etkinlik, jandarma komando birliklerinin gösterisi, müzik dinletisi ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, diğer bazı protokol üyeleri, gazi ve şehit yakınları da katıldı.