Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde iki adreste yaptıkları aramada, pompalı tüfek, 5 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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