Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bir inşaat deposundan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, araştırmalar sonucunda, şüpheli olduğu öne sürülen V.H. ile yaşı küçük İ.H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.