Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kilis'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde M.V.K'ya ait işyerinden 45 kilogram hurda demir, 9 plastik su borusu, 56 kapı ve pencere kenarlığı, 10 metre demir su borusu çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli A.Ç. ve H.K. gözaltına alındı.
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