Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu
EYT'li vatandaşlar Kilis'te SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu.
Kilis'te, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.
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