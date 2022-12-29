Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Karaman'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Kemalettin İçer (73) son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi İçer için Ahmet Yesevi Camisi'ne kılınan cenaze namazına Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, gaziler ve yakınları katıldı.
İçer'in naaşı askeri törenle Kırmahalle Kent Mezarlığına defnedildi.
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