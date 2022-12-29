Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de 750 kilogram istavrite el konuldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan denetimlerde 750 kilogram istavrit balığına el konuldu.
Akçakoca Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı teknelerine denetim yapıldı.
Denetimlerde yasal boy limitleri altında yaklaşık 750 kilogram istavrit balığına el konularak idari işlemler başlatıldı.
Su Ürünleri yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirterek, balıkçılara sürdürülebilir balık avcılığı için kurallara riayet edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Düzce Balıkçılık
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